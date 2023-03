Lite vicino alla stazione, trentenne accoltellato

I carabinieri hanno denunciato un cittadino romeno di 45 anni con pregiudizi di polizia per lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti a offendere.

In nottata, nei pressi della stazione ferroviaria di Sestri Levante, a seguito di una lite scaturita per motivi allo stato in corso di accertamento, il 45enne ha accoltellato alla gamba con un coltello da cucina un 30enne marocchino.

La vittima, trasportata presso l'ospedale di Lavagna, è stata medicata e dimessa con una prognosi di 21 giorni.