Accoltellamento in pizzeria: due persone gravi

Dalle parole al sangue nella notte all’interno della pizzeria “Mamma Mia” in via Dante Alighieri a Sestri Levante.

Secondo le prime informazioni, il titolare del locale e un pizzaiolo, per cause ancora da chiarire, hanno avuto un'accesa discussione che è finita a coltellate. Il proprietario avrebbe colpito con fendenti alle braccia e al petto il suo dipendente e una cameriera intervenuta per separarli. Le vittime: lui egiziano 35 anni, lei 40enne italiana sono state trasportate in codice rosso all'ospedale di Lavagna dalla Croce di Riva Trigoso poco dopo le 24 di giovedì 19 maggio.

Dopo un'ora alla pubblica assistenza è arrivata un'altra chiamata per un uomo trovato accoltellato e chino su un cespuglio e poco distanta dal locale. Si trattava dell'aggressore, 35 anni, egiziano che per i carabinieri intervenuti potrebbe essersi ferito da solo in un gesto di autolesionismo, forse dopo aver realizzato quanto compiuto. I militari hanno ache sequestrato il coltello e ritengono che possa trattarsi dell'arma del delitto.

L’uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Lavagna dove è ricoverato e sorvegliato dagli uomini dell’Arma che lo hanno fermato come indiziato per tentato duplice omicidio di un cittadino ma in queste ore i carabinieri stanno continuando l'indagine per far luce sulla vicenda.