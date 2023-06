Accoltellò due colleghi in pizzeria, condannato a sette anni

È stato condannato a sette anni di reclusione Ahmed Badr, il 36enne che l'anno scorso ha accoltellato due colleghi nella pizzeria in cui lavorara a Sestri Levante. L’uomo era accusato di duplice tentato omicidio e ed era stato giudicato capace di intendere e di volere, anche se la procura aveva richiesto una perizia psichiatrica e chiesto per lui dieci anni di reclusione.

Era la sera del 20 maggio 2022 quando nella cucina della pizzeria "Mamma mia" in via Dante Alighieri si è scatena la violenza, tutt'ora in parte ingiustificata, di Badr che prima litiga con toni accesi con il cuoco e poi tira fuori un coltello ferendolo e colpendo anche la cameriera intervenuta per sedare la lite. Lo stesso Badr si ferisce, e in modo grave, in quello che pare un tentato suicidio e poi butta l'arma tra i cespugli. Finisce in prognosi riservata all'ospedale di Lavagna, ricoverati anche le due vittime.

Il cuoco e la cameriera, si sono costituiti parte civile nel processo. Il loro risarcimento verrà discusso in sede civile, come deciso dal giudice. Le indagini dell'episodio sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Sestri Levante che hanno sequestrato le immagini di videosorveglianza del locale per ricostruire quanto accaduto.