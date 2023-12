Il pino continua a inclinarsi, il Comune decide l'abbattimento

Nella giornata di oggi, mercoledì 20 dicembre, il Comune di Sestri Levante informa che, per ragioni di sicurezza, è in corso la rimozione di uno dei pini domestici presenti in piazza della Repubblica.

A seguito di un attento monitoraggio durato 19 mesi, condotto da un esperto agronomo mediante placche metalliche e inclinometro digitale, è emersa una situazione di pericoloso inclinamento progressivo del fusto dell'albero. L'inclinazione è aumentata di circa 1.20 gradi, indicando una situazione che richiede attenzione particolare, considerata anche la posizione dell'arbusto.

Il monitoraggio, iniziato nel marzo 2022, ha mostrato un incremento costante dell'inclinazione, con un aumento aggiuntivo di 0.2 gradi negli ultimi due mesi. Questa tendenza costante ha reso necessario adottare misure immediate per garantire la sicurezza dei cittadini e dei bambini, che frequentano il plesso scolastico di piazza della Repubblica.

"L'agronomo incaricato del monitoraggio ha segnalato l'assenza di patogeni fungini e di processi di carie in atto. Tuttavia, ha evidenziato un progressivo distacco e sollevamento della zolla radicale a causa della mancanza di aderenza al terreno, forse dovuta allo strato ridotto di terreno e alla delimitazione dell'aiuola. Questa situazione potrebbe portare al distacco e al cedimento improvviso dell'albero e date le circostanze, e considerando il luogo sensibile in cui si trova il pino, il Comune ha preso la decisione di procedere all'abbattimento dell'albero al fine di garantire la sicurezza pubblica", commenta il sindaco Francesco Solinas.

Il Comune ringrazia i cittadini la collaborazione durante l'esecuzione di questo importante intervento di sicurezza e assicura che verranno pianificati adeguati interventi di rimpiazzo e manutenzione del verde pubblico per preservare l'aspetto e la qualità della piazza.