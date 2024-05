Spesa da 90 euro, ma 'si dimentica di pagare'

Un altro ladro nei negozi a Sestri Ponente. I carabinieri nelle ultime ore sono intervenuti su richiesta del personale di un esercizio commerciale della zona e hanno denunciato un 50enne originario della Moldavia, con precedenti specifici, perché sorpreso a rubare dagli scaffali generi alimentari per il valore di 90 euro.

La scorsa settimana era stato arrestato un altro ladro a Sestri Ponente. Un 48enne originario della Romania era stato arrestato dopo aver cercato di allontanarsi da un supermercato con bottiglie di alcolici per il valore totale di circa 200 euro.

Nelle ultime settimane diversi ladri sono fermati dalle forze dell'ordine a Genova: a Caricamento in via Turati tre giovani sorpresi a forzare i bauletti delle moto sono stati denunciati, in Val Bisagno due persone tra Marassi e Molassana sono state arrestate dopo essere state trovate a rubare in alcuni negozi. Due stranieri, infine, sono stati arrestati dopo il furto di un Iphone del valore di 1.500 euro a bordo di un treno. Avevano chiesto alla vittima 500 euro per restituire lo smartphone.

In altri casi recenti i malviventi sono riusciti a farla franca e sono state avviate le indagini: in via Vernazza nei giorni scorsi ignoti hanno forzato la serranda di un bar e sono scappati con il fondo cassa. In via Fanti d'Italia alla fermata del Flixbus, infine, a un turista hanno portato via la valigia in un momento di distrazione. I ladri si sono poi dileguati facendo perdere le proprie tracce.

