Bombola di acetilene a fuoco: paura a Sestri, persone evacuate via mare

Una bombola di acetilene ha preso fuoco nella mattinata di mercoledì 3 aprile 2024 in un cantiere navale nella zona di via Luigi Cibrario a Sestri Ponente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che intorno alle ore 10:30 hanno terminato l'evacuazione, via mare, di un centinaio di persone che si trovavano nell'area, dove operano diverse aziende. Un'operazione complessa con la motobarca e il supporto dei sommozzatori e della Capitaneria di Porto, necessaria per evitare il passaggio delle persone, via terra, nei pressi del luogo dell'intervento.

Contestualmente sono iniziate le operazioni per il raffreddamento della bombola e il successivo spegnimento, che terranno impegnati i vigili del fuoco per diverso tempo come conferma la centrale operativa. Fortunatamente non risultano esserci feriti. L'incendio ha riguardato un gruppo da saldatura composto da bombole su carrello. A prendere fuoco l'ugello della bombola di acetilene.

