Brucia deposito di vernici, paura a Sestri Ponente

Incendio in un container utilizzato come deposito di vernici a Sestri Ponente nella zona dei bacini Fincantieri, nei pressi di una nave Virgin, l'allarme è stato lanciato alle 10:37 di sabato 11 giugno 2022 in via Soliman, altissima colonna di fumo che si è alzata in zona destando preoccupazione.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con le squadre specializzate dal distaccamento di Multedo, della sede centrale e del servizio portuale con l'unità navale 1173. Si è trattato di un intervento impegnativo, ma l'intervento tempestivo ha consentito ai pompieri di spegnere velocemente le fiamme

All'origine del rogo, secondo quanto appreso, ci sarebbe il forte caldo che avrebbe surriscaldato le vernici. Poco dopo mezzogiorno sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dopo lo spegnimento delle fiamme, non risulterebbero esserci feriti.