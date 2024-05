Incendio nella notte, auto e moto in fiamme: indagini sulle cause

Incendio di auto e moto nella notte a Sestri Ponente, i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore due di mercoledì primo maggio 2024 in via Ursone da Sestri, nei pressi della stazione ferroviaria, dove era stato segnalato il rogo.

Le fiamme hanno avvolto tre automobili e alcune moto posteggiate, i pompieri hanno domato il rogo e bonificato l'area in circa un'ora di lavoro, un intervento non banale in una via abbastanza stretta.

Al momento ignote le cause, sono state avviate le indagini e per il momento non si esclude nessuna pista. Nel pomeriggio di martedì 30 aprile 2024 i vigili del fuoco erano invece intervenuti a Rapallo per spegnere l'incendio di un autobus, il veicolo aveva preso fuoco durante la marcia, passeggeri e autista erano riusciti a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp