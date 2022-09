Salvarono due anziani da un incendio: premiati agenti della Municipale

La sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio ha consegnato un encomio agli agenti di Polizia municipale Andrea Gesino e Roberto Ferrando Roncone.

L'intervento dei due è stato fondamentale lo scorso 12 settembre in occasione di un incendio divampato in piazza Aldo Moro all'interno di un appartamento. I due agenti sono stati i primi ad arrivare sul posto e hanno portato in salvo due due anziani coniugi, di cui la moglie disabile e costretta su sedia a rotelle, che si trovavano all’interno dell’immobile. L'incendio era stato poi spento con l'intervento dei vigili del fuoco.

"Il lavoro dei due dei due Sovrintendenti capo - scrive la sindaca Valentina Ghio - svolto in maniera coordinata e complementare grazie all’affiatamento e allo spirito di collaborazione, ha contribuito in maniera sostanziale alla riuscita dell’operazione di salvataggio delle persone ed a minimizzare i danni alle cose".