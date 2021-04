Rubano al supermercato di fronte al commissariato, poliziotta nota i ladri e li arresta

In piazza Oriani a Sestri Ponente: i due stavano cercando di allontanarsi con ventitré confezioni di caffè e nove di Parmigiano Reggiano, per un valore complessivo di 137 euro

Due uomini di origini romene, di 52 e 46 anni (entrambi pluripregiudicati) sono stati arrestati in piazza Oriani a Sestri Ponente. Dopo aver commesso un furto all'interno di un supermercato Ekom (proprio di fronte alla stazione di Polizia) i due ladri hanno cercato di allontanarsi, ma sono stati notati da una poliziotta che stava lavorando in ufficio a vicino a una finestra. In pochi minuti sono stati bloccati.

La sovrintendente responsabile delle volanti del commissariato ha notato i due uomini in strada, uno con una borsa a tracolla molto capiente e l'altro con un vistoso rigonfiamento sotto alla giacca. Si è quindi immediatamente precipitata in strada insieme a un collega bloccando i ladri, uno dei quali ha inizialmente assunto un atteggiamento minaccioso, prima di tornare sui propri passi alla vista di una volante in arrivo.

All'interno della borsa erano nascoste ventitré confezioni di caffè e nove di Parmigiano Reggiano, per un valore complessivo di 137 euro. I due sono stati portati in commissariato, dove sono emersi precedenti per altri furti, sia a Genova che in altre località. Uno dei due ladri era anche sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma presso un altro commissariato della città.