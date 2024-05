Spesa da 200 euro in superalcolici al supermercato, ma 'si dimentica' di pagare

Un 48enne originario della Romania, con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri a Sestri Ponente per aver rubato da un supermercato bottiglie di super alcolici del valore di oltre duecento euro. L'uomo, nel pomeriggio, è stato notato dagli addetti alla sicurezza mentre nascondeva la merce nella giacca ed è stato chiamato il numero di emergenza 112, sul posto sono intervenuti i militari ed è scattato l'arresto.

Nelle ultime settimane diversi ladri sono fermati dalle forze dell'ordine a Genova: a Caricamento in via Turati tre giovani sorpresi a forzare i bauletti delle moto sono stati denunciati, in Val Bisagno due persone tra Marassi e Molassana sono state arrestate dopo essere state trovate a rubare in alcuni negozi. Due stranieri, infine, sono stati arrestati dopo il furto di un Iphone del valore di 1.500 euro a bordo di un treno. Avevano chiesto alla vittima 500 euro per restituire lo smartphone.

In altri casi recenti i malviventi sono riusciti a farla franca e sono state avviate le indagini: in via Vernazza nei giorni scorsi ignoti hanno forzato la serranda di un bar e sono scappati con il fondo cassa. In via Fanti d'Italia alla fermata del Flixbus, infine, a un turista hanno portato via la valigia in un momento di distrazione. I ladri si sono poi dileguati facendo perdere le proprie tracce.

