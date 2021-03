Ruba profumo da 100 euro e lo nasconde nel passeggino

La polizia di Stato ha denunciato una 31enne genovese per tentato furto. Il 16 febbraio scorso la donna, entrata in una profumeria in compagnia di due bambini, era stata vista da una dipendente aggirarsi tra gli scaffali con aria furtiva. Dopo essersi guardata intorno per accertarsi di non venire osservata, aveva preso un profumo del valore di 100 euro e lo aveva nascosto nel passeggino di uno dei suoi bimbi.

Al superamento delle barriere antitaccheggio era scattato l'allarme e la commessa si era fatta riconsegnare il maltolto, ma la ladra si era subito allontanata, non permettendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Qualche giorno fa i poliziotti del commissariato Sestri, dopo un'attenta visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza del negozio, hanno riconosciuto e identificato la donna, già gravata da precedenti penali.