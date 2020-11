Rubano shampoo e frutta secca al supermercato, tre denunce

I fatti si riferiscono alla giornata di venerdì 13 novembre 2020. Il primo intervento della polizia è delle 14.15 circa presso la Coop di Dinegro: un 28enne tunisino è stato denunciato per furto in concorso con persona ignota e per inottemperanza del divieto di ritorno nel Comune di Genova. L'uomo ha asportato dal supermercato 15 confezioni di shampoo (42 euro valore commerciale) per poi tentare di uscire da una porta d'emergenza. Sono in corso le indagini per identificare il complice che si è dileguato prima dell’arrivo della polizia.

Il secondo intervento presso la Pam di via Sestri intorno alle ore 20.30. Un marocchino e un genovese, entrambi 35enni, sono stati denunciati per furto in concorso. I due sono stati notati da una pattuglia del commissariato Sestri, impegnata in un servizio in abiti civili, mentre confabulavano davanti al supermercato.

I poliziotti hanno seguito il marocchino all'interno dell'esercizio e lo hanno visto prelevare dagli scaffali ben 23 confezioni di frutta secca per un valore complessivo di quasi 85 euro. Dopo averle occultate dentro una borsa, si è diretto alle casse pagando solo un succo di frutta.

Una volta all’esterno il giovane è stato raggiunto dal complice che, dopo un breve cenno d’intesa, ha preso in consegna una parte della refurtiva. Prontamente fermati, sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura dove, a carico dello straniero, è emerso un rintraccio per furto e un’espulsione da eseguire.