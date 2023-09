Ruba bottiglie di alcolici in un bar e scappa, poi aggredisce i titolari che lo inseguono

Nella serata di domenica 3 settembre 2023 è stato arrestato dai carabinieri un 25enne italiano per il furto di alcolici in un bar. È successo a Sestri Ponente, il giovane aveva approfittato di un attimo di distrazione del personale del locale per rubare alcune bottiglie e tentare la fuga.

Non l'ha però fatta franca perché è stato notato e inseguito dai titolari, due cittadini cinesi, che sono riusciti a bloccarlo. Il ladro non si è però dato per vinto e ha reagito con violenza con una vera e propria aggressione, nel tentativo di scappare per la seconda volta.

Provvidenziale l'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile che hanno fermato e arrestato il 25enne, portato nel carcere di Marassi su disposizione dell'autorità giudiziaria.