Entra in un’officina e tenta di rubare su un’auto in riparazione

Denunciato un ragazzo di 20 anni in via Canobbio a Sestri Ponente dopo l'intervento della polizia

Un giovane ventenne di origini siriane, pregiudicato e presente irregolarmente in Italia, è stato denunciato dalla Polizia dopo essere stato sorpreso a rubare su un'automobile in riparazione all'interno di un'officina in via Canobbio a Sestri.

Gli agenti, intorno alle ore 16 di mercoledì 28 aprile, sono intervenuti presso l'autofficina dove era stato trovato il 20enne intento a rubare all’interno di un’autovettura in riparazione.

Il ragazzo, già noto agli operatori poiché solito vivere di espedienti, è stato visto dai dipendenti mentre rovistava all’interno della Smart di un cliente. La chiamata alla polizia, e l'intervento delle forze dell'ordine, ha portato alla denuncia del giovane.