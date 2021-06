Malore sul sentiero, escursionista soccorsa con l'elicottero

Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di domenica per recuperare una donna in difficoltà tra Sestri Levante e Moneglia

Intervento dei vigili del fuoco, con l'elicottero Drago, nel primo pomeriggio di domenica 6 giugno 2021 per soccorrere una coppia di escursionisti in difficoltà su un sentiero tra Sestri Levante e Moneglia.

Marito e moglie si trovavano nella zona di punta Baffe quando la donna si è sentita male, forse per il caldo, e non è più stata in grado di camminare.

Immediata la richiesta di aiuto, la donna è stata quindi recuperata con l'elicottero dei vigili del fuoco, intervenuti anche gli uomini del 118.