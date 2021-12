Nascondeva un chilo e quattro etti di hashish in casa, arrestato dalla polizia

Le volanti della polizia insieme alla squadra cinofila, nel corso di un controllo avvenuto lunedì scorso in via Sestri, secondo quanto riferito dagli inquirenti, hanno fermato un cittadino italiano e sequestrato un chilo e quattro etti di droga nel suo appartamento.

A insospettire gli agenti è stata la reazione dei cani antidroga che hanno puntato un 50enne nella via principale della delegazione del medio ponente. A seguito di perquisizione l'uomo è stato trovato in possesso di alcuni involucri termosaldati di cannabis, così l'ispezione è proseguita anche a casa dove sono stati trovati nascosti in un mobile diversi panetti di hashish per un totale di quasi un chilo e mezzo.

La droga è stata sequestrata e lo spacciatore è finito in manette.