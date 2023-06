A spasso armato di coltello, spintoni ai carabinieri che chiedono spiegazioni

Un 25enne originario dell'Albania, con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri di Sestri Ponente in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e soggiorno illegale in Italia.

Durante un normale controllo l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello con una grossa lama. Ha cercato di scappare e ha spintonato i militari, senza successo.

I carabinieri l'hanno tempestivamente fermato e portato nelle camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima.