Furti nei negozi fra via Venti e Sestri, arresto e denuncia

Oltre alle tre giovani sorprese a rubare nei negozi del centro, il nucleo Reati predatori della polizia locale ha arrestato un uomo di 26 anni, di nazionalità ecuadoriana, irregolare sul territorio nazionale, colto in flagrante alla Coin a sottrarre un profumo di marca Yves Saint Laurent del valore di 79 euro.

L'uomo è stato scorto dagli agenti in borghese in servizio nel grande magazzino mentre teneva in mano la confezione di colore blu, poi ritrovata all'interno di una busta autoprodotta di alluminio che portava addosso e grazie alla quale aveva superato le barriere anti taccheggio dopo le casse senza fare scattare l'allarme.

Si tratta di un pluripregiudicato per reati specifici, arrestato o denunciato altre sette volte negli ultimi tre anni. Alla direttissima, l'arresto è stato convalidato. Il giudice ha deciso di applicare la misura cautelare dell'obbligo di firma giornaliera presso la polizia di Stato.

Ancora il nucleo Reati Predatori ha fermato un soggetto in possesso di merce risultata rubata presso quattro negozi di Sestri Ponente per un valore complessivo di 550 euro. La persona è stata denunciata in stato di libertà per ricettazione. Determinante è stata la conoscenza dell'individuo da parte del personale che lo ha attenzionato in quanto già noto per precedenti specifici.