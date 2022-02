Modifica viabilità via Ravaschio, il residente: "Vera prepotenza"

"Non è vero che ci siamo opposti a trovare una soluzione per Mirko, ma un semaforino a mano in via Casati sarebbe stato meglio".

Per Giuseppe Volpe, 63 anni, residente in via Ravaschio dal 2013, nessuno si è opposto alla mobilità del disabile che non riusciva a uscire di casa per la pericolosità della strada: "Tutto nasce dal ritardo sulla costruzione del Ponte obliquo su via Chiaravagna - spiega Volpe - doveva essere costruito in 400 giorni invece ne sono passati 700. Così hanno pensato di risolvere il problema cambiando la viabilità: una mattina ci siamo svegliati e c'erano i lavori, nessuno ci ha avvisati. Quando ho comprato casa in strada non c'era nessuno, ora è un via e vai continuo".

Colonne di auto che attraversano la via, furgoni, camion (nonostante sia indicata la larghezza massima consentita all'imbocco della strada) e il timore di essere investiti: "Ogni mezzo da grande a piccolo passa per via Ravaschio e tutte le macchine sono obbligate a salire sul marciapiede perchè in cima c'è una curva a novanta gradi", continua il residente Giuseppe Volpe. "Quando abbiamo fatto presente la pericolosità per i pedoni ci è stato detto che non si può fare più di tanto, al massimo installare uno specchio; ma se qualcuno dovesse finire investito chi si prende la responsabilità?".

Sestri ponente, "liberata" la carrozzina del disabile ma i residenti protestano

La modifica alla viabilità in via Casati - si ricorda - è stata proposta dal Municipio VI Medio Ponente per far fronte a una serie di esposti presentati alla polizia locale di Sestri sulla pericolosità della via e in seguito alla richiesta di Mirko Alessi, un disabile motorio che non poteva spostarsi in sicurezza. A farsi carico del problema è il vicepresidente del Municipio Massimo Romeo; il caso viene presentato in Giunta che chiede agli uffici Mobilità e Traffico del Comune di Genova e alla polizia locale di fare un sopralluogo per un'ipotesi di modifica alla circolazione nelle vie Casati, Ravaschio e Cadenaggio, con l'intento di eliminare la criticità e garantire il transito in sicurezza.

I tecnici approvano il progetto ma un nutrito numero di residenti rileva problematicità: "Abbiamo incontrato molti cittadini che non hanno accolto positivamente la modifica che era stata portata avanti dal Municipio - spiega a Genova Today l'assessore alla Mobilità intergrata del Comune di Genova Matteo Campora - noi ci siamo presi l'impegno di verificare in modo tale da trovare delle soluzioni che possano garantire gli spostamenti al signor Mirko, che ho avuto modo di incontrare in video conferenza, evitando quei disagi che possono essersi creati; a questo bisogna aggiungere che tra qualche mese sarà aperto il Ponte Obliquo che rappresenta uno snodo importante per la viabilità: dovrebbe essere pronto a maggio-giugno".

Nel frattempo il Comune ha chiesto ai vigili urbani più controlli: "Abbiamo chiesto anche alla polizia locale di fare ulteriori passaggi in maniera tale da gestire meglio la viabilità - continua il responsabile comunale alla mobilità - la segnaletica a inizio strada c'è ma quando si fa una modifica alla viabilità ci vuole tempo prima che venga digerita, però stiamo lavorando per trovare una soluzione che tenga insieme le legittime richieste del signor Mirko, che sono sacrosante e vanno tutelate in ogni modo, con le esigenze di alcuni residenti che hanno lamentato una gestione della viabilità, con questa nuova conformazione, più complessa e difficile; quindi ci siamo messi intorno a un tavolo per cercare di verificare se ci sono delle soluzioni alternative".

"Chi fa amministrazione è chiamato a fare delle scelte e ad esporsi - commenta il vicepresidente di Municipio Massimo Romeo - la mia proposta è stata avvallata dai tecnici del Comune per la fattibilità tecnica della proposta e dalla Consulta disabili, sono andato fino in fondo e rifarei tutto domani".