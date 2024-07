Cede una grata: 84enne precipita per alcuni metri, grave in ospedale

Una grata ha ceduto in via Giovanni Battista Torre a Sestri Ponente, dalle prime informazioni raccolte sembra in un'area privata, e un uomo di 84 anni è precipitato per più di tre metri rimanendo ferito nell'impatto.

È successo intorno alle ore 14 di domenica 7 luglio 2024, il 118 ha inviato i soccorsi con l'ambulanza 417 della Croce Verde di Sestri Ponente e l'automedica Golf 5. L'anziano ha riportato un trauma cranico e fratture alla spalla e a un braccio, è stato portato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

In via Torre sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i necessari accertamenti su quanto successo.

