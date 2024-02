Alberi caduti sulle strade, notte di lavoro per i vigili del fuoco

Vigili del fuoco al lavoro tra la serata di martedì 27 e le prime ore di mercoledì 28 febbraio 2024 per i danni causati dal maltempo, soprattutto a causa di alcuni alberi che sono caduti sulla strada, fortunatamente senza causare feriti.

Intorno alle ore 21 corso Perrone è stato chiuso all'altezza dell'incrocio con via Renata Bianchi per la rimozione di un grosso albero che si è abbattuto sulla carreggiata, fortunatamente senza coinvolgere passanti. Grazie all'autogrù i pompieri hanno imbragato la pianta e l'hanno sollevata liberando la strada, riaperta inizialmente a senso unico alternato dalla polizia locale e poi in maniera completa intorno alle 23:45. Lungo intervento anche a Sestri Ponente per la rimozione di un albero caduto, in questo caso in via Santa Maria della Costa, rimasta chiusa dalle ore 21:45 di martedì 27 febbraio e riaperta solo a senso unico alternato intorno a mezzanotte e mezza.

Nel pomeriggio i vigili del fuoco erano stati impegnati anche a Rapallo per l'abbattimento di un albero secolare su una palazzina a tre piani di San Michele di Pagana, oltre due ore di lavoro per la rimozione da sopra il tetto.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp