Bimbo di due anni precipita dal balcone, in codice rosso al Gaslini

Un bambino di due anni è precipitato dal balcone di un palazzo di via Emanuele Canesi a Sestri Ponente intorno alle 13 di giovedì 28 luglio 2022. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, il piccolo è caduto dal secondo o terzo piano, riportanto un grave trauma a una gamba, non sarebbe però in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica Golf 4 e un'ambulanza della Croce Verde di Sestri, dopo i primi soccorsi il piccolo, che era cosciente, è stato sedato e portato all'ospedale Gaslini in codice rosso.

In via Canesi è intervenuta anche la Polizia di Stato per far luce sulla dinamica dell'incidente con gli agenti delle volanti.