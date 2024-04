Treno costretto a fermarsi per quattro giovani scalmanati, poi rintracciati alla Fiumara

Pomeriggio di follia, mercoledì 10 aprile, per quattro giovani di età compresa tra i 17 e i 22 anni, che hanno costretto un capotreno a fermare il convoglio a causa del loro comportamento a bordo. Inoltre, una volta giunti in stazione, uno di loro ha colpito con un pugno un altro ragazzo.

In poche ore la polizia è riuscita a ricostruire la vicenda, risalire ai quattro e denunciarli per il reato di interruzione di pubblico servizio. Un diciottenne è stato denunciato anche per l'aggressione. Tutto è cominciato quando gli agenti di una volante sono intervenuti in seguito alla richiesta del capotreno.

Secondo quanto riferito i ragazzi fumavano all'interno dei vagoni, colpivano con pugni i sedili, insultando sia i passeggeri che il capotreno che aveva cercato di calmarli. Arrivato il convoglio in stazione, i quattro sono scesi e, quando hanno incontrato altri ragazzi, che stavano cercando di salire sul treno, uno di loro, il 18enne, ha colpito un altro con un pugno al volto, utilizzando un grosso anello al dito e il cellulare per aumentare la potenzialità offensiva.

I quattro giovani poi sono scappati, facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono confluite altre tre volanti. I poliziotti hanno immediatamente visionato le telecamere di un esercizio commerciale, riuscendo a individuare i quattro fuggitivi, corrispondenti alla descrizione dettagliata dalla vittima. Poi, avviate le ricerche nella zona, hanno rintracciato i quattro, poco dopo, nei giardini della Fiumara.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp