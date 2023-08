Caricamento, ancora spaccio nei vicoli

'Beccato' nei vicoli a spacciare.

I carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Genova centro, durante un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico, hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 24 enne gambiano, pregiudicato e sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora in Genova.

Lo straniero, notato con atteggiamento sospetto in vico del Serriglio, veniva fermato, perquisito e trovato in possesso di quasi un grammo di cocaina oltre alla somma di oltre 300 euro verosimilmente provento della vendita dello

stupefacente.

La droga e il denaro sono stati sequestrati.