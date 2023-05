Spacciatore trentenne arrestato dai carabinieri nei vicoli

I carabinieri del comando provinciale di Genova, nel corso di un predisposto servizio finalizzato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 30enne algerino, con pregiudizi di polizia.

Fermato per un controllo in vico del Serriglio nel centro storico, è stato trovato in possesso di quasi 30 grammi di hashish suddivisi in dosi pronte per la vendita e della somma di 150 euro ritenuti provento dell'illecita attività. Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati.

Nel corso della medesima operazione è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 55enne genovese, con pregiudizi di polizia trovato in possesso di 10 grammi di cocaina. Perquisita l'abitazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato materiale per il confezionamento delle dosi.