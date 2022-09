Serra Riccò, lacerata dai vandali la tensostruttura dell'impianto sportivo

Ennesimo atto vandalico all'impianto sportivo di Serra Riccò.

La tensostruttura è stata lacerata probabilmetne con un'arma da taglio per entrare all'interno durante la notte.

"Sono triste, addolorata e anche senza speranza per coloro che lo hanno fatto - commenta la sindaca Angela Negri - In questo luogo ci sono persone che lavorano, che impegnano il loro tempo a curare questo impianto sportivo così maltrattato, a far praticare sport a decine di ragazze e ragazzi, non avete rispetto per nulla. Non è un gioco rompere la cosa pubblica".