Per consentire la riparazione di una perdita d'acqua di questa mattina in via Paolo Anfossi, Iren comunica che si rende necessario interrompere la

fornitura idrica nelle seguenti zone:

Morego bassa

Via Castrofino

Via Budulli

Comune di Serra Riccò

Il ripristino del regolare servizio è previsto nella serata di oggi, venerdì 3 dicembre.