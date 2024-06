Posteggia l'auto e trova un serpente sul tetto: trambusto in corso Europa

Trambusto in corso Europa nel pomeriggio di domenica 2 giugno 2024. Un uomo ha posteggiato l'automobile nel parcheggio di un supermercato e al momento di scendere si è accorto che un serpente stava scivolando dal tetto al motore, spaventato ha chiesto aiuto e sono stati allertati anche i vigili del fuoco che sono partiti per andare a verificare cosa stesse succedendo.

L'animale ha cominciato a strisciare creando stupore tra i passanti, poi uno di loro ha preso l'iniziativa e ha recuperato l'animale mettendolo in un sacchetto, per poi liberarlo in natura. Nessuno si è fatto male, il serpente era un innocuo biacco, probabilmente finito sopra l'automobile durante una gita fuori porta e rimasto durante il viaggio fino a corso Europa.

Giornata impegnativa per i vigili del fuoco, impegnati dall'alba ad Avegno per il vasto incendio che ha coinvolto lo stabilimento Tossini, le operazioni proseguono anche nel tardo pomeriggio. Tra gli interventi di giornata anche soccorso in elicottero di una 17enne infortunata dopo una caduta a Sant'Ilario e il recupero di un cavallo finito in una scarpata a Torriglia.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp