Ciak si gira: in città le riprese per una serie Netflix

Ciak si gira a Genova. Ancora riprese in giro per la nostra città dopo i successi di Petra, Blanca, Hotel Portofino e Sopravvissuti, questa volta secondo quanto appreso dalla nostra redazione si tratterebbe di una Serie Netflix francese intitolata 'Criminel'.

La troupe ha lavorato per una dozzina di giorni nella zona di Begato tra fine settembre e inizio ottobre, soprattutto tra via Enrico Rinaldo e l'area dove sorgeva la Diga, secondo quanto appreso è servita per ricostruire alcune zone di Marsiglia. Molte delle riprese sono state effettuaute in notturna e non sono mancati alcuni malumori dei residenti della zona per i rumori e le forte luci, altri hanno invece apprezzato la novità.

La produzione si è poi spostata nella zona del centro storico con riprese tra 10 e 13 ottobre soprattutto dalle parti di via Lomellini, dove sono al lavoro un centinaio di persone, le riprese proseguiranno sempre tra Genova e la Liguria anche se le località sono ancora top secret. Si conferma quindi l'era d'oro della nostra città e della nostra regione per quello che riguarda le produzioni televisive, nelle prossime settimane sono attesi maggiori dettagli su questa nuova serie Netflix, sulla quale al momento vige il più stretto riserbo.