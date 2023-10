Punto da calabrone, addio a Sergio Stagnaro, nonno del canoista incastrato nell'Entella

Un'altra disgrazia ha colpito la famiglia di Andrea De Mattei, il 13enne deceduto per ipotermia dopo che il 12 gennaio scorso la sua canoa era rimasta incastrata in un tronco d'albero sotto il ponte della Maddalena sul torrente Entella.

Giovedì 12 ottobre è morto il nonno di Andrea, Sergio Stagnaro, 76 anni. A stroncarlo in pochi minuti è stato uno shock anafilattico in seguito alla puntura di un calabrone mentre raccoglieva le mele da un albero nella sua casa in Piemonte.

"Tutto mi potevo aspettare, ma non questo, non così - scrive il figlio sui social -. Ciao Papà mi piace ricordarti al timone della tua barca e aspetta, grazie di tutto. E buon vento. Ci vediamo in mezzo al mare".

Domenica 22 ottobre, intorno alle 11, le ceneri di Sergio Stagnaro arriveranno a Riva Trigoso per un ultimo saluto da parte di parenti e amici.