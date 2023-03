Scambiato per un pedofilo e picchiato a morte, arrestato un 18enne

Sergio Faveto era stato scambiato per un pedofilo e picchiato brutalmente in piazza Unità d’Italia a Molassana, poi era morto in ospedale per le ferite riportate. I fatti risalgono alla scorsa estate, il 3 agosto 2022 l'aggressione e il 15 settembre il decesso dell' l'ingegnere di 51 anni al San Martino. Al termine di indagini i carabinieri del nucleo operativo della compagna di Genova-San Martino hanno arrestato un giovane di 18 anni per omicidio.

All'alba i militari hanno infatti dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Genova su richiesta della Procura nei confronti del 18enne ritenuto responsabile, fatta salva la presunzione di innocenza, di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi e per l’aver commesso il fatto con più persone riunite, denunciando a piede libero per il concorso nel reato un altro ragazzo, minorenne. Le indagini proseguono perché ci sarebbero altre persone che, a vario titolo, avrebbero aiutato gli indagati a eludere gli accertamenti delle forze dell'ordine.

Secondo quanto ricostruito attraverso l'indagine partita a settembre 2022 i due hanno aggredito con violenti calci e pugni al volto e all’addome Sergio Faveto, infliggendogli le lesioni che causeranno la sua morte. "Nonostante l’atteggiamento estremamente omertoso di alcuni amici degli indagati che si presume fossero a conoscenza del grave reato - spiegano i Carabinieri - l’accurato lavoro svolto con la Procura ha permesso di evidenziare gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei giovani". La violenza sarebbe quindi scaturita da alcune voci riguardanti la presunta pedofilia della vittima, risultate peraltro infondate all’esito degli accertamenti effettuati dagli inquirenti. Il 18enne, dopo l'arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.