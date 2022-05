Morto all'aeroporto, organizzato un presidio in ricordo di Sergei

L'Unione Sindacale di Base (Usb) di Genova ha organizzato un presidio in ricordo di Sergei Robbiano, 50enne addetto al controllo della pista dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, morto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 maggio 2022 , durante un'ispezione di routine. Per cause ancora da chiarire, indaga la Procura genovese, è finito in mare mentre era a bordo del veicolo di servizio, per lui non c'è stato nulla da fare. L'auto a bordo della quale viaggiava è stata recuperata e messa sotto sequestro per gli accertamenti del caso.

La dinamica dell'incidente non è ancora nota, secondo le prime ricostruzioni al vaglio degli inquirenti, l'auto, forse per un malore del conducente, avrebbe sfondato la barriera della pista 10, cadendo in mare. Non si escludono comunque altre ipotesi, a partire dal guasto meccanico. Il corpo era poi stato recuperato dai sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco, con la collaborazione della Capitaneria di Porto.

Il presidio in ricordo di Sergei è stato organizzato per giovedì 26 maggio 2022, a partire dalle ore 9 al piano partenze dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. "La tragedia lascia tutti sconvolti - scrive l'Usb in una nota - in primis i lavoratori dell'aeroporto che si stringono alla famiglia nel dolore di una vicenda inaccettabile. Per l'ennesima volta - prosegue il sindacato - un lavoratore non ritorna a casa, in quella che è ormai una tragica e scandalosa consuetudine nel nostro Paese. È giusto, doveroso e indispendabile rendere omaggio a un amico, un compagno, un collega, il cui vuoto non potrà mai essere colmato".

"Per noi - conclude Usb - sarà anche l'occasione per ribadire l'impegno nel pretendere, con rigore e serietà, chiarezza su quanto accaduto e verificare eventuali carenze o mancanze nell'applicazione delle misure di sicurezza da parte di tutti gli enti coinvolti. Il complesso dei drammatici avvenimenti accaduti nella notte di venerdì già evidenzia criticità: l'incredibile carenza organizzativa con soccorsi giunti addirittura da Torino in automobile, la mancanza di protezioni adeguate a evitare la caduta in mare, la pericolosità in determinate operazioni di essere soli. In attesa degli accertamenti delle autorità competenti ci attiveremo immediatamenteper ottenere interventi che affrontino e risolvano queste criticità".