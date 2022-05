Recuperata l'auto di Sergei Robbiano, 50enne morto all'aeroporto

È stata recuperata dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di La Spezia l'automobile sulla quale ha perso la vita Sergei Robbiano, 50enne addetto al controllo della pista dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. L'uomo, nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 maggio 2022 , durante un'ispezione di routine è finito in mare, per cause ancora da chiarire, mentre era a bordo del veicolo di servizio. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Dopo il recupero da parte dei vigili del fuoco l'automobile è stata messa sotto sequestro per gli accertamenti del caso.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, l'auto, forse per un malore del conducente, avrebbe sfondato la barriera della pista 10, cadendo in mare. Non si escludono comunque altre ipotesi, a partire dal guasto meccanico. Il corpo era poi stato recuperato dai sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco, con la collaborazione della Capitaneria di Porto.

Sergei Robbiano lascia la moglie e due figli, era attivo tra i gruppi di tifosi della Samp, molti dei quali lo hanno salutato commossi sui social, anche in occasione della trasferta di Milano per Inter-Samp è stato preparato uno striscione con il suo nome. Grande appassionato di calcio, era capitano dell’Arci Isoverde Calcio 1991 e da sempre giocatore Uisp. L’Arci isoverde, la squadra che guidava come capitano, fino all’anno scorso ha militato nel campionato a 11, mentre da quest’anno giocava sia nel Campionato a 8 sia nell’Over 40. Commossi i messaggi dal mondo dello sport: "Ciao Sergei, gli Ultras son con te" quello degli Ultras Tito Cucchiaroni 1969, "Ciao Sergei, un forte abbraccio alla famiglia" di Valsecca Group. E ancora: "Un'altra assurda morte sul lavoro - scrive su Facebook Uisp Comitato Territoriale Genova Aps -. Ci stringiamo attorno al dolore della sua famiglia, dell'Arci Isoverde, della rete della tifoseria blucerchiata, di tutti i suoi amici". "Un nostro amico, un nostro socio, un compagno. Ciao Sergei, un abbraccio a Monica, Samu, Andrea e a tutti quelli che gli han voluto bene" sul profilo de La Resistente Genova.