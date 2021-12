Oltre un centinaio di uccellini selvatici in gabbia, denunciato dai carabinieri forestali

Il nucleo Cites dei carabinieri forestali ha sequestrato e portato al Centro recupero animali selvatici (Cras) di Campomorone, 112 piccoli uccelli selvatici catturati in natura tra cui: cardellini, lucherini, fringuelli, verzellini, verdoni e frosoni.

I militari li hanno portati via a un bracconiere che li deteneva in piccole gabbie anguste. I volontari del Cras si sono presi cura di loro nutrendoli per alcuni giorni in attesa di poterli liberare.

"Il momento del rilascio è stato emozionante - racconta lo zoologo Davide Rufino - gli uccellini sono usciti dalle gabbie così velocemente che è stato impossibile fare loro delle foto".