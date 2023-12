Nike, Ralph Lauren ma anche Gucci e Vuitton: false griffe sequestrate

Scarpe contraffatte della Nike ma anche tute, giacche, borse e cappellini delle griffe più famose sequestrate nel centro storico.

Nel quadro delle operazioni di controllo del territorio, ieri è stata condotta un'azione congiunta da parte degli agenti del Nucleo anticontraffazione del Reparto sicurezza urbana della polizia locale e dei militari del comando provinciale di Genova del Nucleo operativo metropolitano della guardia di finanza, focalizzata sulle attività commerciali del centro storico.

Gli agenti e i militari hanno effettuato un'ispezione amministrativa in un'azienda di rivendita di merce, prevalentemente di origine cinese, in via Bersaglieri d'Italia. Gli operatori si sono concentrati sulla corretta applicazione delle prescrizioni previste dal codice del consumo e sulla sicurezza dei giocattoli e di prodotti di cosmetica. Durante l'ispezione, sono state riscontrate irregolarità nell'etichettatura dei prodotti, soprattutto quelli di pelletteria (secondo il decreto legislativo 206/2005), con conseguente sanzione amministrativa per il titolare di nazionalità cinese, che ha dovuto versare la somma di 1.032 euro.

Inoltre, è stato eseguito il sequestro delle merci non conformi, per un totale di 3.185 pezzi di vario genere, custoditi in 30 contenitori sigillati, posti sotto sequestro.

Sempre nella giornata di ieri, nel turno pomeridiano, le pattuglie Aquile del Nucleo antidegrado del reparto sicurezza urbana della polizia locale, nell'ambito di un servizio in borghese volto a prevenire e reprimere il commercio di merce contraffatta, hanno focalizzato l'attenzione su un civico di vico del Roso. Durante l'osservazione, sono stati individuati acquirenti di merce contraffatta.

Nella successiva perquisizione sono stati rinvenuti 71 pezzi di abbigliamento contraffatto di alta qualità, che sono stati sottoposti a sequestro penale. Al responsabile della detenzione e vendita della merce è stata confiscata la somma di 1.370 euro in contanti. Segnalata l'attività all'autorità giudiziaria e denunciato il responsabile.