Giocattoli e occhiali da sole falsi, maxi sequestro in un negozio

Maxi sequestro di giocattoli e occhiali da sole in un esercizio commerciale in zona Principe. In totale sono 1.822 gli articoli, ritirati dalla vendita grazie a un'operazione congiunta del nucleo commercio Rsu della polizia locale e del nucleo operativo metropolitano del comando provinciale della guardia di finanza di Genova.

Nello specifico si tratta di 408 giocattoli in plastica con batteria e peluche privi di avvertenze generali e 1.414 paia di occhiali da sole di provenienza sconosciuta e privi delle indicazioni di utilizzo in lingua italiana.

È stato aperto inoltre un procedimento nei confronti del commerciante per l'inosservanza della normativa riguardante l'esposizione dei prezzi delle merci in vendita.

"Un risultato, che si inserisce in un più ampio progetto legato alla lotta alla contraffazione e controllo delle attività commerciali, un tema che con l'avvicinarsi delle feste natalizie tocca da vicino tutte le famiglie genovesi - dichiara l'assessore comunale alla Sicurezza, Sergio Gambino -. La contraffazione o la mancanza di informazioni relative alla sicurezza e provenienza, in particolare di prodotti rivolti ai bambini, rappresenta non solo un danno all'economia locale ma un pericolo reale a cui rischiamo di sottoporre i nostri figli. Raccomandiamo dunque la massima attenzione".