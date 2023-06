"Tossici per il feto": centinaia di cosmetici sequestrati dalla finanza

Profumi, shampoo, creme e trucchi contenenti una sostanza nociva sono stati tolti dagli scaffali di una decina di centri commerciali dopo i controlli della guardia di finanza di Genova.

I finanzieri hanno sequestrato centinaia di cosmetici prodotti con una sostanza dichiarata nociva per la salute ed esposti in vendita in diversi negozi di Sampierdarena.

In particolare, le fiamme gialle durante un'ispezione hanno individuato prodotti per la cura della persona realizzati utilizzando la sostanza ''Lilial'', anche nota come ''Butilbenzil propionaldeide'', la quale è stata vietata a partire dal marzo 2022 dal regolamento Ue 1902/2021. Infatti, secondo il Comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tale ingrediente rientra nel novero delle sostanze cancerogene e tossiche per la fertilità.

L'intervento nei negozi genovesi rientra in una operazione nazionale che a Bologna ha portato al sequestro di 100mila prodotti.