Contraffazione, sequestro di oltre 1.200 borse e portafogli

Operazione congiunta tra Guardia di Finanza e Polizia Locale che ha portato al sequestro di oltre 1.200 accessori contraffatti, borse e portafogli. Il personale del Nucleo antidegrado del reparto sicurezza Urbana e militari del nucleo operativo Metropolitano del comando Provinciale hanno effettuato, venerdì 10 novembre 2023, una perquisizione all'interno di un'attività commerciale in zona Principe.

Complessivamente sono stati trovati 1.234 pezzi di merce contraffatta: di questi 1.037 borse e 197 portafogli privi di informazioni su materiale, composizione oltre alle indicazioni di provenienza.

Sergio Gambino, assessore alla sicurezza del Comune di Genova, ha commentato: "Una grande sinergia, quella con la Guardia di Finanza, che permette di portare a termine azioni sempre più vincenti sul territorio. Operazioni che agiscono a tutela non solo del consumatore ma anche di tutte le attività commerciali che quotidianamente lavorano con impegno nel rispetto della legalità. Vorrei ringraziare tutti gli agenti impegnati in queste azioni particolarmente sensibili per il contrasto al commercio del falso e sensibilizzazione dei cittadini sul rischio di acquistare prodotti contraffatti".