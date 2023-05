Sequestrati otto cuccioli, la mamma girava denutrita in cerca di cibo

Sono stati sequestrati a Meco, frazione di Davagna, otto cuccioli di cane con la loro mamma, abbandonati al più completo degrado dai proprietari.

Il sequestro, da parte dei carabinieri e delle guardie dell'associazione Pali, è scattato dopo la segnalazione di diversi cittadini che hanno visto la madre aggirarsi in paese, affamata e denutrita, in cerca di cibo per sfamare i suoi piccoli di pochi mesi di vita e se stessa, e dopo il vano tentativo delle associazioni di convincere i proprietari a prendersi cura degli animali.

Mentre i cuccioli sono fortunatamente in salute, la madre è in attesa delle visite del veterinario e di Asl, necessarie per conoscere le sue condizioni cliniche: è molto sottopeso ma mangia e al momento, al di là della magrezza, sembra stare abbastanza bene.

La famigliola si trova ora al sicuro nel canile di Monte Contessa e i proprietari sono stati denunciati per maltrattamento.