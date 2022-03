Il gatto Seppia è malato: "Troppe persone gli hanno dato da mangiare"

La storia di Seppia, il gatto di Boccadasse diventato celebre anche sui social per la sua particolare espressione da 'mugugnone', ha fatto il giro del web nei mesi scorsi. Dopo l'ormai celebre scatto fotografico di Genova Today unito al racconto della sua storia, tanti genovesi hanno cominciato a fotografarlo e a taggarlo sui social, sì, perché Seppia ha anche una pagina ufficiale, proprio come una star.

Seppia segue però una dieta specifica e non deve assolutamente mangiare 'cibo spazzatura'. Nonostante gli appelli della sua padrona (fino a qualche tempo fa era presente anche una piastrella nei pressi della porzione di muretto in cui si ferma a riposare) molte persone hanno continuato ad attirarsi le sue simpatie con alimenti e bocconcini non idonei e ora le sue condizioni fisiche si sono aggravate.

"Purtroppo la cistite cronica sta prendendo il sopravvento - racconta la padrona di Seppia a Genova Today - e abbiamo deciso di tenerlo a casa per un po' di tempo per evitare che la situazione possa peggiorare. Il 'cibo spazzatura' non aiuta i suoi piccoli reni e non tutti capiscono che si tratta di animali delicati, non sempre ribadire 'non dategli da mangiare' viene recepito dalle persone. Sono sicura che gli passerà, ma ora deve vivere una vita serena. Speriamo di risolvere questa sitazione perché non sarebbe giusto chiuderlo in casa e non lasciarlo più uscire a scorazzare per Boccadasse come ha sempre fatto".