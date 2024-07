Inseguimento in centro: scappa su moto rubata all'alt dei carabinieri, aveva droga e armi

Scene da film in corso Carbonara, a Castelletto, dove un giovane di 25 anni è stato sorpreso a guidare una moto (rubata) senza casco, non si è fermato all'alt dei carabinieri, ha cercato di scappare a velocità folli e in più è stato trovato in possesso di droga e armi. Per questo è stato arrestato.

Riavvolgendo il nastro, tutto ha avuto inizio in corso Carbonara: qui i carabinieri del nucleo radiomobile di Genova hanno visto un giovane che viaggiava in sella a uno scooter senza casco e gli hanno intimato di accostare, ma il 25enne non si è fermato all'alt e ha cercato di dileguarsi a forte velocità per le vie del centro, mettendo in pericolo gli altri utenti della strada.

I militari hanno inseguito il ragazzo che, a un certo punto ha abbandonato la moto - risultata poi rubata - ed è scappato all'interno della stazione ferroviaria di Genova Principe. I carabinieri lo hanno preso proprio mentre stava per salire su un treno, anche grazie al supporto della centrale operativa che ne ha seguito la fuga attraverso le telecamere di sicurezza cittadina.

Il fuggitivo, perquisito, è stato trovato in possesso di 20 involucri contenenti hashish per un peso complessivo di 1,3 chili, di un coltello a serramanico e di un tirapugni. Tutto nascosto in uno zaino e sottoposto a sequestro.

Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario, una donna che aveva denunciato il furto lo scorso 10 maggio nella stazione dei carabinieri di Carignano, mentre l'arrestato è stato portato nelle camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri in attesa del giudizio direttissimo.