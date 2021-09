Sorpreso senza biglietto, insulta e minaccia il controllore

Si è scagliato contro il personale ferroviario a bordo di un treno regionale in viaggio tra Brignole e Arquata Scrivia perché sorpreso senza biglietto e invitato a scendere dal convoglio. Al termine di indagini è stato individuato e denunciato dalla Polfer di Genova il protagonista dell'episodio, un uomo di 28 anni originario della Nigeria.

Gli accertamenti sono stati avviati dopo la denuncia sporta da un operatore della Protezione Aziendale di Trenitalia il quale, lo scorso mese di agosto, durante il servizio di controlleria in ausilio al capotreno, aveva sorpreso lo straniero privo del titolo di viaggio e con la mascherina non correttamente indossata. Dopo essersi rifiutato di regolarizzare la sua corsa, facendo il biglietto ferroviario, il 28enne ha cominciato ad oltraggiare il controllore, tanto che in suo aiuto sono dovuti intervenire altri due operatori di Protezione Aziendale e lo stesso capotreno.

Il giovane, fatto scendere nella stazione di Piani Orizzontali dei Giovi, ha continuato con il suo atteggiamento ostile, staccando un grosso ramo da un albero e minacciando di usarlo contro i ferrovieri. Nell’immediatezza, solo l’intervento di alcuni passeggeri aveva fatto sì che l’uomo desistesse dai suoi propositi, consentendo al treno di ripartire, mentre, successivamente, grazie anche alla visione delle immagini di videosorveglianza, i poliziotti hanno potuto accertare la sua identità.