Uccise rivale in amore, Giribaldi condannato a 18 anni

É stato condannato a 18 anni Filippo Giribaldi il portuale ed esponente del movimento no vax di 42 anni che il 25 aprile ha ucciso con un colpo di pistola il 37enne Manuel Di Palo, ex esponente di CasaPound, al culmine di una lite per questioni di droga e rivalità in amore. Giribaldi è accusato di omicidio volontario, ricettazione e porto abusivo di arma clandestina.

La pm Eugenia Menichetti aveva chiesto 24 anni ma il presidente della Corte d'Assisi, Massimo Cusatti, dopo la camera di consiglio ha fatto cadere l'aggravante dei futili motivi e accolto il rito breve decidendo per una pena complessiva di18 anni. Nel dettaglio, 13 anni e 4 mesi per omicidio, 1 anno e 8 mesi per ricettazione, 2 anni e 4 mesi per detenzione e porto abusivo di arma clandestina e 8 mesi per detenzione di hashish.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quel pomeriggio del 25 aprile Giribaldi aveva risposto alla chiamata della sua amica e amante con cui era solito consumare la droga a casa di lei anche per tre giorni di seguito. Un appartamento che di recente era stato occupato anche dalla vittima e da un altro uomo che cedevano alla donna la droga in cambio dell'alloggio o di prestazioni sessuali.

Giribaldi, durante il processo, ha dichiarato di aver agito per difendere la sua amica che per lui si trovava in pericolo. Così aveva indossato guanti e tira pugni per affrontare l'avversario e soprattutto una pistola. L'omicida ha sempre detto di aver trovato l'arma al Righi durante una passeggiata con il suo cane e di averla tenuta per difesa personale temendo gli spacciatori che frequentava nel centro storico. Arrivato in taxi sotto casa della donna al Carmine aveva affrontato prima l'amico di Pala facendo partire un colpo contro il muro e poi la vittima. Rincorso fino in via Polleri, poi Giribaldi - a suo dire - inseguito da quello che credeva fosse un carabiniere ma che in realtà era Di Pala ha ricevuto un pugno in faccia e lui ha risposto con uno sparo letale. Giribaldi si era andato a nascondere nella chiesa della Nunziata chiedendo al sacrestano di chiamare la polizia perché aveva ucciso un uomo.

I carabinieri avevano trovato la pistola sotto un'auto in piazza Bandiera esattamente dove aveva indicato l'assassino. Il camallo si è dimostrato sempre collaborativo con le forze dell'ordine e la procura e questa mattina ha fatto spontanee dichiarazioni dicendo di essere addolorato per quanto provocato anche alla famiglia della vittima e di aver realizzato pienamente quanto compiuto. Giribaldi ora sta affrontando un periodo di disintossicazione e passerà i prossimi anni in carcere. Dopo la lettura del dispositivo il padre Carlo Giribaldi ha commentato con poche parole: "Le sentenze vanno rispettate".