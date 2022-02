Scontri al presidio antifascista, condannati 43 manifestanti: pene fino a 4 anni

Il tribunale di Genova ha condannato 43 dei 47 manifestanti antifascisti coinvolti nei disordini scoppiati in piazza Corvetto il 23 maggio 2019 in occasione della manifestazione organizzata per protestare contro il comizio di Casapound. Le pene variano dagli otto mesi ai quattro anni (2 imputati) ma la maggior parte è intorno a un anno e 9 mesi di reclusione.

I manifestanti erano imputati a vario titolo di resistenza, porto di oggetti atti a offendere, travisamento e lancio di oggetti pericolosi. La Procura aveva chiesto condanne tra 6 mesi e 1 anno e 9 mesi. Gli avvocati degli imputati, con ogni probabilità, ricorreranno in appello: nelle udienze i manifestanti si erano difesi dichiarando di aver agito per valore morale volendo impedire che si svolgesse un "comizio fascista".

Gli agenti della Digos avevano identificato le persone coinvolte grazie ai video e alle immagini girate quel giorno, sia delle forze dell'ordine sia dai numerosi media presenti sul posto.

Per quanto avvenuto in piazza sono stati condannati, in un procedimento parallelo, anche 4 poliziotti del reparto mobile, responsabili del pestaggio del giornalista di Repubblica Stefano Origone, scambiato per un manifestante. In primo grado gli agenti sono stati condannati per lesioni a 40 giorni di reclusione.