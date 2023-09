Delitto Scagni, ergastolo o sconto di pena per Alberto. I genitori: "Sentenza già scritta"

È prevista per mezzogiorno la sentenza per Alberto Scagni, il 43enne che il primo maggio dell'anno scorso aveva ucciso con 24 coltellate la sorella 34enne Alice sotto casa sua in via Fabrizi a Quinto. L'assassino rischia l'ergastolo o uno sconto di pena nel caso venissero escluse le tre aggravanti associate all'accusa di omicidio volontario: la premeditazione, la crudeltà e l'uso di un mezzo insidioso, ovvero il coltello nascosto in un sacchetto.

Questa mattina davanti alla Corte d'Assise sono state presentate le repliche da parte dell'accusa e della parte civile (l'avvocato Andrea Vernazza che assiste il marito di Alice). La pm titolare del fascicolo Paola Crispo ha ribadito la richiesta dell'ergastolo considerando Alberto completamente capace di intendere e volere, stessa posizione espressa da Vernazza che ha confermato la crudeltà e la premeditazione del femminicidio. La controreplica della difesa ha invece ribadito le cinque possibili richieste sulla base dell'infermità mentale parziale sostenuta dal perito del gip Elvezio Pirfo.

Come anticipato ieri, Alberto Scagni è salito al banco degli imputati ma non ha speso parole in sua difesa o sul caso bensì ha farneticato circa la presunta pedofilia di un suo conoscente. Atteggiamento che sembra confermare il suo disequilibrio psichico come emerge anche da una lettera inviata ieri alla Corte presieduta dal giudice Massimo Cusatti, da Scagni definita una memoria difensiva, ma anche in questo scritto parla dei suoi problemi con diverse persone da cui si sente perseguitato.

Presenti in aula Antonella Zarri e Graziano Scagni, i genitori di assassino e vittima, che a margine hanno commentato le ultime deposizioni: "Ci hanno accusato di aver cresciuto un assassino, la sentenza è stata scritta già il 4 maggio, noi volevamo soltanto la verità". La coppia rappresentata dall'avvocato Fabio Anselmo ha sempre sostenuto che Alberto non sia capace di intendere e volere: "Lo avete visto in aula è folle, deve essere curato". La loro battaglia giudiziaria prosegue in un altro procedimento, già archiviato dalla procura, sui presunti allarmi inascoltati, che vede indagati due poliziotti e una dottoressa del centro di salute mentale a cui i coniugi Scagni si erano rivolti nella speranza di ricevere un aiuto per il figlio che aveva minacciato la famiglia.