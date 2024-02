Viabilità a Pontedecimo e cantiere Cociv: "Semaforo davvero necessario?"

È davvero necessario un semaforo all'incrocio tra lungotorrente Verde, ponte Dellepiane, via Poggi, via al Ricreatorio e via Ospedale Andrea Gallino, nell'ambito dei lavori del cantiere Cociv nv07 a Pontedecimo? È la domanda posta da Alessio Bevilacqua, Lega, in consiglio comunale: "È possibile - chiede ancora - avviare un ulteriore approfondimento, attraverso apposito parere di mobilità e traffico, polizia locale e Municipio, per verificare la fattibilità di mantenere l’attuale regolamentazione senza semaforo?"

"La questione, cristallizzata con l’accordo Comune di Genova-Cociv risalente al 2017, prevedeva in effetti la realizzazione di un impianto semaforico all’incrocio tra lungotorrente Verde, via Poggi, via Cadore e via al Ricreatorio - ricorda l'assessore alla Mobilità Matteo Campora -. È vero che all’epoca era stata fatta una valutazione di un certo tipo, sulla base del parere espresso dall’allora tecnico della Mobilità, ma è altrettanto vero che negli ultimi tempi è arrivata dal territorio di Pontedecimo la richiesta di rivalutare la situazione per quanto concerne il parere espresso".

Il motivo è il fatto che la cantierizzazione prevede una novità, ovvero l’abbattimento del parapetto, quindi del muro: "Una situazione nuova che pone la necessità di effettuare una valutazione più approfondita circa la necessità di predisporre l’installazione di un semaforo, invece di prevedere un differente esercizio di mobilità. Chiederò agli uffici di effettuare una verifica approfondita sulla questione, anche alla luce della comunicazione in questo senso giuntami in via informale dal Municipio competente. Molti progetti partono da lontano, pertanto è corretto rivalutarli nel momento in cui subentrano delle modifiche e si acquisisce una perfetta conoscenza delle opere previste".