Entra in funzione un nuovo semaforo "intelligente" per chi "brucia" il rosso

Da lunedì 9 novembre 2020 sarà operativo un nuovo impianto semaforico "intelligente" a Sestri Ponente, in corrispondenza dell'incrocio tra via Puccini, via Hermada e via Albareto.

L'impianto semaforico rileverà quindi i passaggi con il rosso e automaticamente scatteranno le multe nel caso di superamento della linea bianca.

La polizia locale ricorda che verranno accertate le violazioni ai sensi dell'articolo 146 commi 2 e 3 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285).

Dove sono i nuovi semafori intelligenti a Genova

Gli altri semafori "intelligenti" a Genova sono agli incroci fra corso Torino con via Tolemaide e via Invrea, fra corso Europa, via Timavo e via Isonzo, tra corso Gastaldi, via Barrili e via Corridoni e poi anche via Caprera, via Cavallotti e via Orsini; via San Bartolomeo del Fossato e via Cantore a Sampierdarena e infine tra corso Aurelio Saffi e via Brigate Partigiane.