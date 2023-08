Semafori in tilt in centro, polizia locale sul posto per evitare il caos

Semafori in tilt nella giornata di oggi, venerdì 25 agosto, poco dopo le 15 in due delle principali arterie del centro di Genova, corso Buenos Aires e viale Brigata Bisagno.

Il guasto si è verificato per motivi da chiarire e, mentre si attende l'intervento dei tecnici, la polizia locale è sul posto per dirigere il traffico ed evitare che il disguido possa causare caos per le strade.