Semafori intelligenti T-Red, i "telemultati" si incontrano su Zoom

Una riunione su Zoom contro i semafori intelligenti per chiedere di annullare le multe e spegnere gli impianti.

L'assemblea è organizzata dalle associazioni dei consumatori per martedì 2 febbraio alle 17.30: “Il 65% dei telemultati con T-Red lo è stato per aver percorso una cosiddetta corsia canalizzata da sempre utilizzata ed essere passati con il verde», spiegano Furio Truzzi, presidente dell’Istituto Ligure per il Consumo e di Assoutenti, e Stefano Salvetti, presidente di Adiconsum e coordinatore della Consulta ligure dei consumatori utenti.

«Qui non si parla di tutelare chi è passato con il rosso, mettendo in pericolo la propria e altrui incolumità, ma di difendere gli utenti della strada in un città con le carreggiate ‘colabrodo’ e una segnaletica contraddittoria che ricorda la biblica Babele, dalle furbizie predatorie e dalle vessazioni di chi vuole spremere i cittadini come limoni e prendere a schiaffi i loro diritti».